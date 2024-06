PORTO SANT'ELPIDIO Settimana decisiva per ricostruire in maniera definitiva quanto avvenuto durante la notte fra mercoledì e giovedì scorsi con la rissa e poi la morte del giovane Jeddi Osama, 23 anni, residente in centro a Sant’Elpidio a Mare. Sabato c’è stata la convalida dei due arresti: sono in carcere il marocchino 34enne Ait Mbarek Abdullah, difeso dall’avvocato Savino Piattoni, accusato di rissa aggravata e lesioni aggravate (ma potrebbe dover rispondere di omicidio), e l’egiziano di 22 anni Abdelsalam Khaled Mohamed, difeso dall’avvocato Giuliano Giordani, accusato di rissa aggravata.

APPROFONDIMENTI LO CHOC Ucciso a coltellate a 23 anni, arresti convalidati: le spycam per ricostruire la tragica rissa a Porto Sant'Elpidio LA GUERRA DELLA DROGA Porto Sant'Elpidio, morto il giovane ferito a coltellate: due arrestati, minore denunciato

Summit sicurezza in Prefettura: «Task force per controlli serrati»

Gli sviluppi

Denunciato e piantonato all’ospedale di Civitanova, con una prognosi di 30 giorni, il tunisino non ancora 18enne, anche lui difeso dall’avvocato Giordani. Il marocchino più grande è stato trovato con il coltello in mano, tanto che gli agenti hanno utilizzato il taser per bloccarlo. La rissa era fra lui contro gli altri tre. Una volta lanciato l’allarme, sul posto sono arrivate due Volanti che si sono fermate al centro di piazza Garibaldi, davanti al kebabbaro. Nel frattempo è arrivata sul posto anche la prima ambulanza che è entrata in piazza passando dallo Statale. Sia gli agenti che i sanitari si sono subito concentrati sul giovane che si trovava riverso in una pozza di sangue nella zona di piazza che non è interdetta al traffico, fra i parcheggi accanto allo stabile che ospita l’attività commerciale e quelli accanto all’ex edicola. Poi un altro agente si è precipitato nell’altro lato, affacciato verso il Gigli, che dovrebbe essere coperto dalle telecamere.

Per questo la perizia sulle immagini sarà decisiva per ricostruire quanto avvenuto. Almeno ufficialmente non si sa nulla dei motivi. Fra le piste c’era quella della droga, visto che la zona già in passato è stata teatro di operazioni contro lo spaccio. Ma si parla anche di un violento diverbio per altri motivi. Di là dal caso specifico, e dalla tragedia legata alla morte di un ragazzo, fa discutere la possibile scelta del Comune di spacchettare la piazza, imponendo la chiusura entro le 24 ad alcuni locali e non ad altri. Ma anche in passato erano stati presi provvedimenti simili. Si potrebbe lavorare anche sul transito delle auto, sia quelle provenienti dal lungomare che dalla Statale per evitare che i clienti dei pusher possano parcheggiare senza problemi in zona per andare a rifornirsi di droga.

La strategia

Il primo obiettivo è evitare che l’area accanto al gazebo davanti al kebabbaro possa diventare, anche all’insaputa del titolare, un punto di ritrovo per chi ha in mente di gestire traffici illeciti legati alla vendita di droga. Tra l’altro il dehor, che non è chiuso e quindi accessibile anche quando il locale non è aperto, non avrebbe le necessarie autorizzazioni. Il Comune ne ha quindi chiesto lo smantellamento.