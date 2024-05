ANCONA - Una discussione a bordo di uno yacht attraccato a Marina Dorica è finita con una corsa in ospedale con l'ambulanza della Croce Gialla. Ieri sera infatti, un marinaio di 29 anni è stato improvvisamente aggredito al termine di un acceso diverbio con una ragazza.

La donna le ha lanciato una pentola contenente acqua bollente provocandogli ustioni. Il marinaio è stato trasportato a Torrette per medicare le ferite, ma non è in gravi condizioni.