TOLENTINO Anziani ancora nel mirino dei malviventi. Dopo il caso della donna derubata della collana, venerdì scorso si è verificato un altro grave episodio. Un uomo ha spinto a terra una 91enne che stava passeggiando e le ha portato via la borsa. La vittima dello scippo ha riportato delle fratture alle spalle e a un braccio: ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Macerata. Dentro la borsa c’era un portafoglio contenente 300 euro.

La ricostruzione

La 91enne stava camminando in un vicolo nella zona di piazza dell’Unità quando improvvisamente le si è avvicinato un uomo. Le ha afferrato la borsa che aveva in mano, l’ha strattonata con forza spingendola a terra con la faccia sull’asfalto. Il malvivente è subito scappato. L’anziana è stata trasportata all’ospedale del capoluogo di provincia per le cure del caso. L’accaduto è stato denunciato ai carabinieri di Tolentino, che stanno effettuando le indagini per risalire all’autore del raid. Non ci sono testimoni ma verranno visionati i filmati delle telecamere della zona. Pochi giorni prima, come detto, era stata raggirata e derubata un’altra anziana. Una donna le si è avvicinata e con la scusa che le serviva un lavoro come badante le ha sfilato dal collo, facendole un massaggio alle spalle, la collana in oro con un ciondolo. La vittima della truffa è una 81enne che abita a Tolentino. È successo in piazza Don Bosco, poco lontano dalla scuola. La collana con il ciondolo, il cui valore economico si aggira intorno ai mille euro, ha una grandissima importanza dal punto di vista affettivo per l’anziana, che si è accorta di non indossarla più solo il giorno dopo. Nel ciondolo della collana c’è una foto del figlio deceduto in un incidente stradale nel 1995. Una collana e un ciondolo dello stesso tipo li ha anche la figlia dell’anziana. Alla fine, dopo aver capito del raggiro, l’81enne ha raccontato ai familiari ciò che le era capitato. Solo il giorno dopo, toccandosi il collo, si è resa conto che non la indossava più. Evidentemente quando la ladra ha praticato il messaggio ha sfilato la collana all’anziana senza che quest’ultima se ne accorgesse.

Le ricerche

Dopo l’amara scoperta l’81enne ha cercato ovunque in casa. Ha perlustrato tutte le stanze, sul letto, sui posti impensabili, ma senza esito. Ha rifatto lo stesso percorso di quella mattinata insieme ai familiari, ma non hanno trovato niente.