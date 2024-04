FANO - Salatissimo provvedimento amministrativo verso una sala per giochi e scommesse, dove sono stati individuati due minorenni. Il titolare dell’attività, che si trova a Fano in centro storico, dovrà quindi pagare una sanzione di circa 6.700 euro. È uno dei risultati conseguiti dalla recente operazione ad alto impatto, che consiste in una serie di servizi straordinari attuati dalle forze dell’ordine.

APPROFONDIMENTI LA SCOPERTA Chiama invano il fratello lo trova morto (da giorni) sul letto, choc a Osteria Nuova

La prevenzione

Il loro obiettivo più specifico è prevenire e contrastare lo spaccio di droghe, l’abuso di alcolici, gli atti di vandalismo e danneggiamenti vari: tutti comportamenti che di solito si associano al disagio giovanile. Impegnati gli agenti del commissariato fanese, il personale della polizia locale e l’unità cinofila della Finanza.

Un giovane di origini straniere, che si trovava nelle vicinanze della stazione ferroviaria, è stato invece denunciato all’autorità giudiziaria per il possesso di un coltello a serramanico. Tenuti d’occhio quartieri e zone più centrali della città, ma la rete dei controlli si è estesa anche alla periferia. Un lavoro di setaccio che ha inoltre riguardato Pincio, piazza Amiani, giardini della rocca Malatestiana, la frazione di Bellocchi, e che ha permesso di togliere 35 grammi di sostanze stupefacenti dalla disponibilità di 16 giovani, poi segnalati alla Prefettura per possesso di droga destinata all’uso personale.

Lo stesso provvedimento amministrativo adottato nei confronti di due studenti, arrivati al Pincio su mezzi del trasporto pubblico. Entrambi i ragazzi, che stavano andando a scuola, avevano con loro un po’ di hashish: 4 grammi in totale, scovati durante la verifica effettuata a bordo dei due autobus. Durante l’operazione ad alto impatto sono stati controllati 6 esercizi pubblici, 49 veicoli e 220 persone. Attivata una procedura di espulsione dall’Italia.

Inoltre, i poliziotti del commissariato fanese, coordinati dal vice questore Stefano Seretti, hanno notato un gruppetto composto da una decina di minorenni, che si era radunato intorno a un distributore automatico di sigarette, sempre in centro storico e sempre in orario scolastico.

Le sigarette dei ragazzini

Incuriositi, gli agenti si sono avvicinati e hanno scoperto che i ragazzi acquistavano pacchetti di sigarette, utilizzando le tessere sanitarie intestate ai genitori (alcune attive, altre scadute) oppure smarrite da perfetti estranei. L’escamotage permetteva agli studenti di servirsi da soli, senza bisogno di ricorrere a un amico maggiorenne e compiacente che acquistasse le sigarette al loro posto. I genitori sono stati chiamati in commissariato per la riconsegna delle tessere sanitarie, accompagnata dall’invito a prestarvi maggiore attenzione.