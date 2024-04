MONTELABBATE Non sentiva il fratello da qualche giorno, poi quando ha provato a cercarlo al telefono e non rispondeva, si è cominciato seriamente a preoccupare per il perdurante silenzio. E’ andato anche a casa per sincerarsi di persona, un’abitazione singola a Osteria Nuova, nel Comune di Montelabbate, suonando alla porta, senza ricevere risposta. Non aveva le chiavi e all’uomo non è restato altro che dare l’allarme perchè qualcuno potesse entrare nell’appartamento.

E una volta entrati i vigili del fuoco, i timori del congiunto hanno trovato purtroppo fondatezza: il fratello giaceva privo di vita nel letto, probabilmente colto da infarto nel sonno. Il rinvenimento è avvenuto ieri mattina intorno alle 8.30. Il morto è un 64enne che viveva da solo, una persona molto riservata. I suoi familiari non lo sentivano da un po’ di giorni e infatti secondo il medico del 118 che è giunto sul posto il decesso, causato da un malore o comunque da cause naturali, risalirebbe a qualche giorno fa. Ieri mattina quando sono arrivati sul luogo i vigili del fuoco, per entrare sono dovuti passare dalla finestra. Sul posto si sono portati anche i carabinieri della locale stazione per gli accertamenti di rito. L’ispezione non ha però portato in evidenza nessun segno di effrazione o di presenza estranea, con le stanze della casa in ordine. Molto probabilmente il 64enne è andato a dormire senza più svegliarsi.