FANO - Effetto Giro d’Italia sul piano delle asfaltature che sta riprendendo slancio proprio in questi giorni. Diverse le strade che saranno attraversate dalla carovana rosa, nell’appendice fanese della tappa del 16 maggio, che sono state incluse nell’elenco comunicato dall’assessora ai Lavori pubblici Brunori. In questo fronte si era già si era messo mano a viale XII Settembre e viale Gramsci, dove sarà situato l’arrivo pressappoco all’altezza della caserma “Paolini”.

L’intervento ha previsto lavori di livellamento dei rialzi rappresentati dagli spartitraffico e dalle isolette in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e del rondò anomalo che si trova all’incrocio con via Cavour e via Montegrappa. Un intervento analogo era già stato condotto ai piedi di viale Battisti, dove si continua a lavorare per completare la riqualificazione anche del controviale lato Ancona e da dove i corridori si proietteranno verso il traguardo. Per arrivare al traguardo dovranno passare da via Cavallotti. In periferia verrà invece rifatto il manto di via Patuccia, lungo la quale ci si arrampicherà fino a Monte Giove per lo strappo che potrebbe anche risultare decisivo per le sorti della frazione. Ma uomini e mezzi si stanno concentrando pure su via Campanella, nel tratto dalla rotatoria all’incrocio con Strada Località Chiaruccia fino a quella all’intersezione con la Provinciale Cerbara, su via VI Strada, a Chiaruccia, su via I Strada, dal via Einaudi fino ad intercettare via V Strada, e su via Roma, nella sezione dalla rotatoria all’incrocio con Via Brigata Messina fino a quella all’intersezione con l’Interquartieri.

Via della Liscia

Parte integrante del tracciato anche via della Liscia, che il gruppo del Giro d’Italia affronterà provenendo da via della Giustizia, dopo avere percorso viale Italia, e che è stata posta in capo all’agenda della settimana, mentre su via Nazario Sauro, che verrà imboccata proprio dalla Liscia per raggiungere poi viale Adriatico costeggiando il porto, si opererà soltanto sui controviali.

Esulando dagli interventi legati al Giro d’Italia, ma restando in zona, confermata entro giugno la più volte invocata asfaltatura di via Ruggeri, mentre viene data per già finanziata, anche se fatta slittare a settembre, quella del parcheggio adiacente allo Sport Park. Imminenti infine le asfaltature di via dello Scalo, via Bramante, via Bragadin e via Tombari.