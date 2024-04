Terrore a scuola: studentessa di 13 anni accoltella un coetaneo e due professori

È stata formalmente incriminata oggi dalla polizia locale per tentativo di omicidio, e rinviata di fronte alla giustizia minorile britannica, la studentessa accusata del triplice accoltellamento consumatosi ieri in orario di lezioni ad Ammanford, in Galles, nell'Amman Valley School: una scuola secondaria con oltre 1400 iscritti distante circa 100 chilometri da Cardiff. Lo ha reso noto la Dyfed-Powys Police, precisando che la ragazza ha solo 13 anni. Le tre vittime dell'episodio, un altro studente di cui non è rivelata per ora l'identità, aggredito con un coltello per motivi non ancora esattamente chiariti, e due insegnanti intervenuti coraggiosamente per cercare di disarmare la 13enne, Darrell Campbell e Fiona Elias, sono rimasti feriti in modo non grave. La polizia ha fatto sapere che sono stati tutti dimessi dall'ospedale nelle ultime ore.

Insegnanti eroi: cosa è successo nella scuola in Galles

L'aggressione a scuola con un coltello: la dinamica dell'episodio

