Fano, tamponamento nel pomeriggio: paura per un donna trasportata all'ospedale

FANO Paura nel pomeriggio di oggi (16 aprile) per un tamponamento avvenuto intorno alle 15.30 in Viale Romagna a Fano all'altezza dell'ex bar Trilly. Entrambi i veicoli procedevano in direzione di marcia Pesaro-Ancona. Ad avere la peggio una donna fanese classe 1975 portata a Fano in codice verde.

La dinamica

La viabilità ha subito qualche rallentamento a causa del senso unico alternato che si è dovuto attuare per consentire l'effettuazione dei rilievi