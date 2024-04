Incidente frontale a Vallefoglia: l'auto prende fuoco, morta una donna. Chiusa la strada tra Gallo e Cappone. Le foto dello schianto

VALLEFOGLIA - L'auto non c'è più. Irriconoscibile. Un groviglio di lamiere senza un perché. Il volante piegato sul motore, le ruote distrutte così come gli sportelli. Così è morta una donna, oggi pomeriggio, intorno alla 15, dopo uno schianto frontale di violenza terrificante con un autocarro. Ancora al vaglio l'esatta dinamica dei fatti. Chiusa per ore la strada che collega le frazioni di Capponello e Cappone, nel territorio di Vallefoglia. Il traffico è stato deviato per Colbordolo e Talacchio, per chi proviene da Pesaro.