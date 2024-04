Folla per il funerale di Gianfranco Tonti a Cattolica, presidente Ifi e Confindustria Pesaro e Urbino. Le foto

CATTOLICA Una folla di amici, parenti, colleghi di lavori, operai, politici, istituzioni e gente comune si è unita nell'ultimo saluto nella chiesa di San Pio V a Gianfranco Tonti, presidente IFI spa e già presidente di Confidustria Pesaro e Urbino, morto a 78 anni lo scorso 26 aprile. Lascia la moglie Giovanna e i figli Raffaella, Fulvio, Glauco, Francesca, con Marco, Veronica e Giacomo.

Il cordoglio del Comune di Tavullia

L'amministrazione comunale di Tavullia si unisce al cordoglio per la scomparsa di Gianfranco Tonti, già presidente di Confidustria Pesaro e Urbino (dal 2013 al 2017) e di IFI Spa, azienda tra le più importanti del territorio tavulliese e dell'intera provincia di Pesaro-Urbino.

Come industriale, Tonti ha sempre creduto nella valorizzazione della persona e nell'innovazione come strumento per generare sviluppo e crescita, contribuendo alla diffusione e alla promozione del design e della manifattura italiana nel mondo.

Importantissimi sono stati gli investimenti compiuti per il rafforzamento dell'azienda che hanno generato ricadute positive sul territorio di Tavullia creando posti di lavoro e un indotto economico di grande rilevanza. Alle sue indubbie qualità in ambito manageriale, Tonti ha sempre saputo unire una grande umanità e una forte predisposizione all'ascolto e al confronto. L'amministrazione comunale di Tavullia esprime la propria vicinanza alla famiglia e all'intero staff di IFI Spa.