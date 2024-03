Oceanman Cattolica ’24, partecipa una delegazione di 85 atleti provenienti da Hong Kong, Cina, Macao e Taiwan

CATTOLICA - La primavera 2024 è ormai nell’aria e chi ha voglia di nuotare in acque libere, tra mari e laghi, già da da tempo si sta allenando per partecipare ad uno dei più importanti appuntamenti internazionali, OCEANMAN Cattolica, l’evento, che nel 2024 prenderà vita tra il 24 e 26 maggio, è nato nel 2020 e da allora ogni anno porta in Romagna diverse centinaia di atleti provenienti da tutto il mondo.