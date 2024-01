Cattolica, incendio doloso questa mattina in via Mincio e via Arno: distrutte due auto e un furgone. Al vaglio le telecamere della zona

CATTOLICA - Incendio doloso a Cattolica, questa mattina, verso le 7.10, nelle vie Mincio e Arno. Il rogo ha devastato una Volvo in via Mincio e ua Fiesta, più un furgone Iveco, parcheggiati in via Arno.

Vigili del fuoco al lavoro per 2 ore

Le fiamme sono state spende dai Vigili del Fuoco di Cattolica dopo circa 2 ore di lavoro. Non ci sono stati danni ad altre cose e persone. Sul posto i carabinieri: al vaglio le immagini delle telecamere della zona