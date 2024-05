Gran Fondo Squali, festa delle due ruote per 3.200 partecipanti (tra cui il vicepresidente della Regione Biancani). Cattolica e Gabicce si godono un evento top 10 in Italia

GABICCE - È giunta al termine la nona edizione della Gran Fondo Squali, la kermesse delle due ruote che unisce Cattolica e Gabicce, Romagna e Marche, con numeri da stropicciarsi gli occhi ogni volta. «Un’edizione record per numero di partecipanti, oltre 3200, provenienti da tutta Italia e da tanti Paesi esteri, che pongono questa gara fra le prime 10 gran fondo d’Italia» ha rimarcato il sindaco di Gabicce, Domenico Pascuzzi. I risultato era sotto gli occhi di tutti fin dall'inizio del weekend con Gabicce Monte, gioiello del San Bartolo, preso d'assalto dai turisti (ciclisti, staff e famiglie) così come Cattolica. Un modo per fare sport e ritrovarsi: tra i concorrenti anche il vicepresidente della Regione Marche Andrea Biancani, alla rustida c'era invece l'assessore e ora candidata sindaca di Gabicce Marila Girolomoni. Presenti ovviamente anche la sindaca di Cattolica Franca Foronchi e l'assessore Alessandro Belluzzi.

Dal 2014 un progetto che unisce Gabicce a Cattolica

Il progetto nato nel dicembre 2014, per volontà del Velo club Cattolica e del Ciclo Team 2001 di Gabicce Mare, «a cui abbiamo subito creduto sia la mia amministrazione che quella di Cattolica - ha spiegato Pascuzzi -.

Una gara che è cresciuta negli anni, un’ottima vetrina per fare promozione del nostro splendido territorio. L’arrivo a Gabicce Monte, rappresenta il valore aggiunto perché in grado di offrire un panorama stupendo all’arrivo, oltre che un’accoglienza d’eccellenza».

«Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari, in particolar modo alla Protezione Civile, ai Vigili Del Fuoco, Carabinieri e Polizia, ai Vigili urbani di Gabicce e a tutti gli uomini e donne della sicurezza. Un grande ringraziamento va poi ai promotori della gara (Tullio Badioli, Filippo Magnani, Ivan e Massimo Cecchini) e a tutto il gruppo di lavoro. Infine un plauso va ai bagnini di Gabicce Mare presenti oggi, ai volontari dell’Avis e dell’Auser che rendono unico l’arrivo nel nostro Borgo di Gabicce Monte. Solo insieme si può. Grazie, grazie, grazie».