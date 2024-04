Volata salvezza: restare in Lega Pro è un affair solo nostro. I playout (ad oggi) sono tutti marchigiani

ANCONA Due giornate al termine del campionato di Lega Pro. 180 minuti da giocare e poi saranno verdetti. Allo stato attuale delle cose, guardando la classifica, con l'Olbia retrocessa direttamente in Serie D i playout per difendere la categoria sarebbero una questione interamente marchigiana. Infatti, attraverso gli accoppiamenti 16° vs 19° e 17° vs 18° si ritroverebbero una di fronte all'altra Ancona-Fermana e Vis Pesaro-Recanatese. Due scontri regionali che aprirebbero la strada a due retrocessioni tra i dilettanti. Una sconfitta, in ogni caso, per tutto il movimento regionale.

La classifica attuale

