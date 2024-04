Michael Boschetto ucciso con una coltellata al fianco: vittima e assassino sono vicini di casa "in guerra" da sempre

VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA) - Omicidio nella mattina di sabato 27 aprile a Villafranca, in provincia di Padova. La vittima è Michael Boschetto, un 32enne italiano residente nel comune e ucciso con una coltellata da un trentenne, Giacomo Friso. Boschetto è stato trovato dai soccorritori intorno alle 6.30 con una profonda ferita al fianco, per lui non c'è stato niente da fare. A dare l'allarme la fidanzata, che ha assistito impotente alla scena. Vittima e assassino, che ha tentato di fuggire ma è stato bloccato da un poliziotto residente in zona, sono vicini di casa, in litigio da sempre. Sul caso stanno indagando i carabinieri e la polizia.

Vittima e assassino sono due vicini di casa, dirimpettai, da sempre al centro di litri, scontri e anche zuffe.

LA FUGA DEL KILLER

Intanto il killer si è dato alla fuga, mentre i Carabinieri giungevano sul posto. Ma i rumori hanno svegliato i cani delle case vicine. Un ispettore di polizia, che abita nello stesso quartiere, si è quindi affacciato per capire cosa stesse avvenendo e ha notato il trentaduenne tentare di scavalcare una recinzione. Avendolo riconosciuto, si è messo sulle sue tracce, coordinandosi con l'equipaggio del 112. Poco dopo ha scorto l'omicida seminascosto in una siepe, l'ha inseguito e raggiunto.

Al termine degli accertamenti d'indagine la Polizia di Stato e i Carabinieri hanno proceduto all'arresto congiunto, in flagranza, del trentenne bloccato subito dopo l'omicidio. L'uomo è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le indagini sono coordinate dal pm Benedetto Roberto.