FANO Riprende grazie all’arrivo della buona stagione, le cui temperature sono essenziali per la buona riuscita dell’intervento, l’esecuzione del piano delle asfaltature predisposto dall’assessorato ai Lavori Pubblici diretto dall’assessora Barbara Brunori.

L’accelerazione

Questa settimana si concluderanno le asfaltature a Sant' Orso di via Magellano, via Baccelli, via Magalotti, via San Fortunato mentre via Celli verrà sarà asfaltata nei giorni successivi. Recentemente per ridurre la velocità degli autoveicoli su vie molto trafficate come via Galileo Galilei e via Fossa Sant’Orso sono stati realizzati dei dossi che si dimostrano molto efficaci. Quindi si procederà con le asfaltature di via Pattuccia, nel tratto che va dalla Flaminia a Villa Luttichau e nel quartiere di Sassonia di via dello Scalo nel tratto parallelo alla ferrovia, di via Bramante, via Bragadin, via Fabio Tombari, dei controviali di via Nazario Sauro, da via Toti a viale Adriatico e del lungomare Mediterraneo.

Su via Quattro Novembre questa settimana termineranno i lavori per la fognatura delle acque bianche e dopo il tempo necessario per la stabilizzazione dei ripristini relativi ai lavori effettuati da Terna, verrà asfaltata tutta la carreggiata. Intanto i lavori sono in corso nella Provinciale via VI Strada in località Chiaruccia e in Prima Strada, nel tratto che va dall' incrocio con via Einaudi sino all' intersezione con la V Strada. In contemporanea si è conclusa l’asfaltatura del tratto di via Einaudi che va dalla cabina Enel fino all'incrocio con l’VIII strada; sarà poi ripristinata anche l’area dei parcheggi accanto alla superstrada e il tratto dell'VIII strada tra via Einaudi e il penta-incrocio con, la I, la VI e la VII strada, rotatoria compresa; per poi proseguire su via Cimarella dietro il "Biricocco".

Qui l’Anas sta sistemando il tronco statale come se fosse uno svincolo. Nel programma rientra anche la strada comunale Falcineto Alta, fino all'incrocio con via Arno e il tratto finale di via Croce levata fino alla Centrale di Trasformazione Elettrica di Carrara. Oggi partiranno anche le asfaltature: del tratto di via Roma che va dalla rotatoria posta all’incrocio con via Brigata Messina, fino alla rotatoria all’incrocio con via Sandro Pertini e via Aldo Moro (interquartieri) successivamente verrà asfaltato anche il tratto interessato dagli attuali lavori di sottoservizi sino all'arco di Augusto. Finanziato anche l’intervento su via della Liscia dall’innesto di viale Kennedy all’incrocio con viale Primo Maggio; di via Campanella dalla rotatoria posta all’incrocio con la strada in località Chiaruccia della cooperativa 3 Ponti fino alla rotatoria all’incrocio con la Strada Provinciale n. 92 Cerbara.

L’estate

Poi seguiranno le asfaltature di: via Franceschini e via Trieste al Lido, del tratto di strada davanti alla Saipem nella zona industriale di Bellocchi e della strada di Mezzo. E’ stato quindi approvato il progetto per l' asfaltatura e la sistemazione del passaggio pedonale di via Ruggero Ruggeri che verrà realizzato entro il mese di giugno ed è prevista anche la sistemazione e asfaltatura già finanziata del parcheggio allo Sport Park che però prenderà il via nel mese di Settembre.