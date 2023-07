Estate 2023, quali creme solari e cosmetici bio usare per rispettare l'ambiente

Anche acquistando un prodotto di cosmesi, come può accadere in questo periodo cercando le creme solari, è possibile fare delle scelte consapevoli e che tengano conto dell’impatto ambientale del prodotto scelto. È il caso, ad esempio, dei cosmetici biologici per i quali il primo riconoscimento in Italia è stato creato oltre 15 anni fa e garantisce il rispetto di un disciplinare e l’uso di buone pratiche, come l’uso di materie prime vegetali non allergizzanti e irritanti e l’impiego di prodotti agricoli e zootecnici da agricoltura bio.

Cosa fare

AIAB, il cui marchio di qualità è garanzia per i consumatori, ha voluto stilare un decalogo per aiutare chi è interessato a scegliere un cosmetico bio e a basso impatto ambientale:

1. Verifica le certificazioni: Assicurati che il prodotto abbia una certificazione riconosciuta che garantisce la sua natura biologica e ecologica.

2. Controlla gli ingredienti: Cerca prodotti contenenti preferibilmente materie prime agricole bio.

3. Evita gli OGM: Scegli prodotti che non contengono organismi geneticamente modificati.

4. Scegli prodotti cruelty-free: Opta per cosmetici non testati sugli animali.

5. Pensa alla sostenibilità: Dai preferenza a prodotti con imballaggi ecologici e che riducono l'impatto ambientale nella produzione.

6. Evita sostanze nocive: Evita prodotti che contengono parabeni, siliconi, petrolati, conservanti sintetici e altre sostanze potenzialmente nocive.

7. Supporta le aziende locali: Quando possibile, scegli prodotti realizzati da ditte italiane.

8. Rispetto per la biodiversità: Cerca prodotti che rispettano la biodiversità, utilizzando ingredienti provenienti da fonti sostenibili e non contribuendo alla deforestazione.

9. Informa te stesso: Fai ricerche sulle aziende e sui prodotti. Non fidarti ciecamente delle affermazioni di marketing e cerca recensioni e opinioni di altri consumatori.

10.

Il rispetto dell'ambiente

Ricicla: Scegli prodotti con imballaggi riciclabili e fai del tuo meglio per riciclare gli imballaggi una volta che il prodotto è finito.

«Ormai sappiamo – dichiara Giuseppe Romano, presidente di AIAB (Associazione Italiana Agricoltura Biologica) – che il tema del rispetto ambientale deve essere al centro di tutte le scelte, non soltanto quelle politiche, ma anche di quelle che compiamo ogni giorno come cittadini»

«Allo stesso modo – aggiunge Romano – sappiamo come i prodotti agroalimentari biologici siano da questo punto di vista una garanzia assoluta, perché normati da un Regolamento Europeo che viene fatto rispettare con grande attenzione».

«Con questo vademecum, quindi, - conclude Romano – vogliamo aiutare chi pensa alla sostenibilità e all’ambiente anche scegliendo un prodotto di cosmesi, non soltanto in questo periodo ma durante tutto l’anno, in un settore in cui a volte può essere più difficile orientarsi verso una scelta consapevole ed ecologica».