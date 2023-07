Il 2 agosto è l'Earth Overshoot Day: abbiamo già consumato le risorse 2023 della Terra. In ritardo di 5 giorni ma non è una buona notizia

E' il 2 agosto ed è ormai arrivato, in questa estate da caldo record ed effetti climatici avversi estremi. Il 2 agosto segna l'Earth Overshoot Day del 2023, la data in cui la domanda dell'umanità di risorse e servizi ecologici in un dato anno supera ciò che la Terra può rigenerare in quello stesso anno. Lo scorso anno era caduto il 28 luglio, ma la manciata di giorni di ritardo, dicono i ricercatori, «non è solo una buona notizia». Già, perché, si spiega, i veri progressi ammontano a meno di un giorno. I restanti quattro giorni «sono dovuti all'integrazione di set di dati migliorati nella nuova edizione dei conti».

Gestiti e migliorati in modo indipendente da FoDaFo e dalla York University, i National Footprint and Biocapacity Accounts forniscono risultati solidi e trasparenti. Per determinare la data dell'Earth Overshoot Day, il Global Footprint Network - organizzazione internazionale per la sostenibilità che sta aiutando il mondo a vivere con i mezzi della Terra e a rispondere ai cambiamenti climatici -calcola il numero di giorni che la biocapacità della Terra può fornire per il consumo dell'umanità. La metodologia si basa sull'ultima edizione dei Conti Nazionali dell'Impronta e della Biocapacità, che presenta inevitabilmente un “divario temporale” con l'ora attuale a causa delle procedure di rendicontazione delle Nazioni Unite. Per quanto riguarda l'Italia, l'Earth Overshoot Day era caduto il 15 maggio scorso.

«Per ogni edizione - è la spiegazione -, i risultati, comprese le date annuali dell'Earth Overshoot Day, vengono ricalcolati fino al 1961, garantendo coerenza nel tempo e nei Paesi.

Negli ultimi 5 anni la tendenza si è appiattita. Quanto di questo sia guidato dal rallentamento economico o da sforzi deliberati di decarbonizzazione è difficile da discernere. Tuttavia, la riduzione dell'overshoot è troppo lenta. Per raggiungere l'obiettivo dell'IPCC delle Nazioni Unite di ridurre le emissioni di carbonio del 43% in tutto il mondo entro il 2030 rispetto al 2010, sarebbe necessario spostare l'Earth Overshoot Day di 19 giorni all'anno per i prossimi sette anni».

L'Earth Overshoot Day di quest'anno sarà celebrato insieme alla Repubblica di Slovenia, «primo Paese dell'Ue ad affiancare Nazioni quali l'Ecuador, il Giappone, le Filippine , la Svizzera e gli Emirati Arabi Uniti nell'utilizzo dei dati dell'Impronta Ecologica e nel sostenere ufficialmente questo indicatore come strumento utile per orientare la politica ambientale», ha affermato Bojan Kumer, ministro sloveno dell'Ambiente, del Clima e dell'Energia, spiegando inoltre che gli sforzi per ridurre l'Impronta Ecologica della Slovenia del 20% entro il 2030 stimoleranno maggiori opportunità per il Paese in un futuro segnato dal cambiamento climatico e dalla scarsità delle risorse.

L'Earth Overshoot Day coincide con il recente voto del Parlamento europeo sulla Nature Restoration Law. «Il persistere dell'overshoot ha portato al degrado dei terreni e del suolo, all'esaurimento delle riserve ittiche, alla deforestazione, alla perdita di biodiversità e all'accumulo di gas serra. Questi diventano sintomi ogni giorno più evidenti in tutto il pianeta, con ondate di calore insolite, incendi, siccità e inondazioni, che esacerbano la competizione per il cibo e l'energia», è la riflessione.

«Il rischio più grande, a parte il superamento ecologico in sé, è quello di ignorare l'attuale crisi climatica ed ambientale. Le entità che proteggono ora non si limitano a salvaguardare l'ambiente, ma preparano la loro economia e il benessere dei cittadini all'imminente futuro», sottolinea Steven Tebbe, ceo di Global Footprint Network.

Lo scenario: «Abbiamo a disposizione soluzioni per invertire il superamento ecologico e sostenere la rigenerazione biologica. La piattaforma Power of Possibility mette in mostra una vasta gamma di tecnologie commerciali, strategie governative, politiche pubbliche e migliori pratiche da iniziative civiche e accademiche. Semplici cambiamenti potrebbero #MoveTheDate of Earth Overshoot Day in modo significativo: l'aumento delle fonti globali di elettricità a basse emissioni di carbonio dal 39% al 75% lo sposterebbe di 26 giorni, dimezzando lo spreco alimentare si guadagnerebbero 13 giorni e la consociazione degli alberi guadagnerebbe 2,1 giorni in più».