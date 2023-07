Legambiente alza la voce: «Stop alla propaganda anti lupo nelle Marche, alimenta paura e non risolve nulla»

MONTEMARCIANO - «Fermate la propaganda anti lupo nelle Marche. La proposta di legge regionale per la cattura e l'abbattimento del lupo alimenta solo paura e non risolve i problemi». È l'appello fatto da Legambiente Marche intervenuta in merito alla proposta di legge n12/22 che verrà discussa questa mattina in Consiglio regionale, a firma dei Consiglieri Rossi e Bilò.

La proposta di legge

Il disegno introdurrebbe un regime di deroga per la cattura ed abbattimento di Lupi e ibridi. «La proposta di legge è in realtà una perdita di tempo per il Consiglio Regionale – dichiarano Marco Ciarulli, Presidente Legambiente Marche e Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità dell’associazione – il provvedimento proposto è in palese contrasto con le norme nazionali, le Convenzioni internazionali, le Direttive comunitaria e con tutti gli orientamenti della strategia UE di tutela della biodiversità»

«Non è competenza delle Regioni»

Inoltre, un punto sui cui l'associazione insiste è la non competenza delle Regioni su tale tematica: «Per essere chiari, le Regioni non possono legiferare sulla questione degli abbattimenti dei lupi.

Tutela dell'ambiente e della biodiversità

Legambiente poi prosegue: «È chiaro che le aziende danneggiate dalle predazioni vanno aiutate attraverso risarcimenti diretti e attraverso contributi mirati al miglioramento aziendale adottando strumenti di mitigazione dei danni, e per questo sono previsti speciali regimi di aiuto che la Regione Marche dovrebbe approntare con sollecitudine. Ma la proposta di cattura e abbattimento del lupo non ha nulla a che vedere con la gestione del territorio e la convivenza dell’uomo e delle attività produttive con un predatore chiave per la tutela della biodiversità e l’equilibrio degli ecosistemi naturali. Invitiamo i consiglieri Rossi e Bilò a smettere la caccia alle streghe e cercare, invece, di promuovere misure di coesistenza efficaci e nel rispetto del dettato costituzionale che tutela l’ambiente, la biodiversità e si fa carico della salvaguardia della fauna».