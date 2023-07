Meteo, sull'Italia tempesta di calore l'anticiclone con Caronte

Tra i fedeli accaldati in Vaticano

Roma, 17 lug. (askanews) - Temperature infernali al centro e sud Italia per l'arrivo di Caronte, il potente anticiclone africano che, come il guardiano infernale dantesco, ci traghetterà nel cuore dell'estate. Con Caronte si assiste a autentica "hot storm"; una tempesta di calore eccezionale che porterà le temperature a superare i 40 gradi, con forti disagi e rischi per la salute.

Anche i turisti che in questi giorni sono venuti in massa in Italia per le vacanze patiscono questa ondata di calore fuori dal comune come dimostrano alcuni pellegrini in Vaticano.

"Qui fa molto caldo da quando siamo arrivati, si fa fatica anche a dormire. E ci siamo accorti che fa più caldo che a casa in Africa" racconta questo sacerdote della Repubblica Democratica del Congo".

"Per me è simile al Brasile, sono del nord-est del Brasile, di Fortaleza. E' un clima tropicale. Qui però è più secco, e lì è più umido" racconta questa fedele.

Tutta l'Europa meridionale si sta preparando per una seconda tempesta di calore in una settimana, con Spagna, Italia e Grecia, insieme al Marocco e ad altri paesi del Mediterraneo dove martedì si potrebbero superare i record di temperatura massima.

