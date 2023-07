MONTEFORTINO - Continua la protesta per il progetto di prelievo di acque dal fiume Tenna da parte della Ciip. In campo il coordinamento delle associazioni che, con il supporto di Legambiente, ora anche ha rilevato un altro e grave problema, vale a dire il fatto che nel medesimo corso d’acqua, proprio a monte della futura ubicazione dell’opera di presa idropotabile, è spuntata una vecchia discarica in territorio di Montefortino, franata dal versante in cui era ubicata. «Una discarica - si legge nella nota del coordinamento - che presenta tutte le condizioni per essere assoggettata ad una vera e propria bomba ecologica.

«Le foto pervenute rendono chiara l’idea di quello che sembra un vero e proprio cedimento della discarica che riversa parte dei suoi rifiuti e del suo percolato, tramite un piccolo torrente che la attraversa, direttamente nel fiume, in un contesto boschivo costituito da alberi e arbusti che ne nasconde la presenza.

Legambiente e il coordinamento delle associazioni a difesa del fiume rilanciano la protesta proprio perché non si capisce come possa essere utilizzata l’acqua di questo corso d’acqua per uso potabile quando è presente una discarica a monte che contiene rifiuti di varia natura e ignota tipologia che presenta tutte le caratteristiche di una mancata messa in sicurezza, con evidente necessità di bonifica. «Come si potrà pensare di produrre acqua da bere da un fiume in cui a monte c’è una discarica a cielo aperto?», chiedono.