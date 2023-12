Montefortino, alpinista bloccato nella neve: salvataggio mozzafiato sui Sibillini nella notte

MONTEFORTINO - Alpinista rimane bloccato dal ghiaccio sui Sibillini, notte di lavoro per i tecnici del Soccorso Alpino, impegnati in un salvataggio da brividi a Montefortino.

Si sono concluse poco dopo l’una di notte le operazioni di recupero di un alpinista bloccato sul Monte Banditello, sul Parco Nazionale dei Monti Sibillini.

L’uomo, dopo aver effettuato una lunga escursione con un compagno, aveva deciso di cambiare itinerario e proseguire verso valle attraverso un altro percorso e così intorno alle 18.30, impossibilitato a muoversi per via del ghiaccio, aveva allertato il NUE 112. I tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Montefortino una volta individuata la posizione e raggiunto l’alpinista in buone condizioni di salute, hanno provveduto ad assicurarlo attraverso l’utilizzo di corde per iniziare la delicata discesa attraverso i nevai del Fosso della Tagliola. L’uomo è stato ricondotto a valle dagli uomini del CNSAS dopo oltre 6 ore di intervento.