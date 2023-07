Trovato morto a Montefortino il ragazzo di 18 anni scomparso 8 giorni fa: possibile gesto volontario, indagini in corso

MONTEFORTINO - E' stato trovato morto questa mattina il giovane di 18 anni del Bangladesh di cui si erano perse le tracce da domenica 9 luglio. Il corpo senza vita è stato rinvenuto in una zona isolata di Montefortino, non lontano dalla sua abitazione.

Viveva dal fratello

Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un gesto volontario. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. E' stata informata la Procura di Ascoli. Per cercarlo da giorni erano in corso le ricerche coordinate dalla prefettura. Il giovane si era allontanato dalla casa in frazione Serra di Montefortino, dove, dotato di regolare permesso di soggiorno, era ospite da novembre del fratello, che vive e lavora qui.