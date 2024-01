Montefortino, resta bloccato durante un trekking sui Sibillini: lo recuperano dopo un intervento di 3 ore

MONTEFORTINO Allarme oggi a Piedivalle di Montefortino per un escurisionista di 53 anni residente a Ponzano di Fermo che è rimasto bloccato durante un trekkking sui Sibillini. Si è trovato all'improvviso in una zona impervia e franosa.

LEGGI ANCHE: Chi l'ha visto?, stasera su Rai 3 la nuova puntata con il ritrovamento dei resti di Andreea Rabciuc

L'intervento

Sul posto i vigili del fuoco di Fermo che hanno anche allertato per sicurezza l’elisoccorso di Pescara. Quando sono riusciti a mettersi in contatto con l’uomo, sia loro che il personale del Soccorso Alpino lo hanno recuperato e tratto in salvo riuscendo a raggiungere la zona impervia. L'intervento è durato 3 ore e si è concluso intorno alle ore 16.