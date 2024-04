MONTEFORTINO È uno dei primi siti turisticamente più attrattivi dei Sibillini. L’Infernaccio è conosciuto ormai a livello internazionale e richiama tante migliaia di visitatori ogni anno. Al punto che l’eccessiva affluenza crea anche grandi difficoltà per la fruibilità ed accesso al sito. Dunque arriva un mega progetto del Comune di Montefortino sia per mettere riparo a queste problematiche che, contemporaneamente, riqualificare l’antico borgo di Rubbiano, puntando anche sull’accoglienza turistica, nonché sulla messa in sicurezza, anche preventiva, dal lato geologico.

I particolari

Quindi considerando il parcheggio già esistente nei pressi del borgo, ma largamente insufficiente, si effettuerà un corposo ampliamento con nuova funzionalità complessiva, fino ad ottenere circa 200 posti, per auto ma anche per pullman e camper, con fondi dall’ordinanza 137 commissariale per la ricostruzione. Una struttura che sarebbe risolutiva per evitare i modi selvaggi di parcheggiare, che attualmente avvengono lungo la stretta strada che porta alle Gole dell’Infernaccio.

Situazioni incontenibili che creano gravi problemi d’ingorgo, impedendo, come spesso accaduto, il passaggio dei mezzi di soccorso come le ambulanze o quelli dei vigili del fuoco. Accade sovente che deve intervenire l’eliambulanza per qualcuno che si fa male nel sentiero dell’Infernaccio, anche se si tratta di incidenti non gravi, poiché i mezzi di emergenza sanitaria da terra non possono arrivare perché bloccati dall’intasamento delle auto parcheggiate lungo la strada. Senza contare poi il danno che esse provocano in un sito ambientale delicato. Con i nuovi parcheggi il traffico verrebbe bloccato a livello di Rubbiano, quindi prima delle Gole. In sostanza si potrà raggiungere l’Infernaccio a piedi o con mobilità sostenibile, anche per disabili: bus elettrici, noleggio e-bike, cavalli, cavallo con carrozza per giri turistici.

Con questi interventi sarà riqualificata anche la parte bassa del borgo, con pavimentazioni e servizi vari. Da ricordare che da maggio a settembre, periodo di apertura, arrivano all’Infernaccio fino a 2mila turisti nei fine settimana e nei festivi, e ad agosto anche tutti i giorni. Le auto possono essere dalle 150 alle 500. Un vero e proprio paradiso del trekking con i turisti che solitamente scendono vero le Gole per poi prendere il sentiero che sale verso l’eremo realizzato da padre Pietro. Interdetto, invece, il transito verso le foci del Tenna. Dall’eremo, poi, si può proseguire il percorso verso le cascate. Con l’arrivo dei prossimi ponti si darà il via alla prossima stagione, maltempo permettendo.

L’altra iniziativa

Ma un altro importante intervento riguarda la realizzazione di un albergo diffuso nel borgo. Il Comune ha acquisito dai proprietari dei vecchi immobili, tramite un bando pubblico. Case che saranno ristrutturate e trasformate in strutture di accoglienza turistica. In totale saranno 35 i posti disponibili. «Con sorpresa abbiamo avuto tante adesioni – dice il sindaco Domenico Ciaffaroni – oltre ogni aspettativa. Auspico anche che chi ha delle case a Rubbiano possano trasformarle a fini turistici. Inoltre la riqualificazione che sarà operata dal Comune farà aumentare il valore delle proprietà esistenti».

L’investimento complessivo è di 6,5 milioni, e la realizzazione entro 2 anni. Quest’anno l’Infernaccio riaprirà appunto alla fine del mese o i primi di maggio, dopo la consueta ripulitura e messa in sicurezza dei sentieri da sassi, piante e residui rocciosi caduti nell’invernata.