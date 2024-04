PORTO SAN GIORGIO - Si torna a parlare di viabilità dopo le ultime polemiche da parte dei residenti di viale Vittoria dove il traffico è diventato importante, dopo le novità scaturite dall'introduzione della pista ciclabile e dell'inversione del senso di marcia. Come ha ricordato di recente l'assessore alla Viabilità, Marco Tombolini «le criticità a livello viario sono molteplici sia per quanto riguarda i sensi di percorrenza che per i parcheggi, senza dimenticare che abbiamo solo due sottopassi di altezza adeguata agli estremi del paese, uno a sud e uno a nord».

La strategia

«Cerchiamo di ragionare - ha ribadito - ma la via da trovare è complessa soprattutto nell'ottica di non rimetterci le mani. No a soluzioni spot che creino più disagio. Sono fiducioso che anche attraverso gli incontri con prefetto e altre associazioni coinvolte, riusciremo a trovare una soluzione». Per lo studio sulla viabilità bisognerà aspettare ancora un po'. «Noi abbiamo richiesto lo studio, approvato con delibera di giunta - ha ricordato ancora -: si tratta di un progetto per realizzare e ammodernare la rete della viabilità ciclopedonale e la mobilità dolce. Abbiamo partecipato ad un bando regionale il cui esito non è ancora noto per il Pums (Piano urbano mobilità sostenibile) che racchiude tutte le problematiche relative al traffico ciclopedonale. Il passaggio successivo riguarderà anche i veicoli con uno studio inerente su dove le auto sostano di più: nell'arco del mandato porteremo a termine le progettualità sulla viabilità».

Le zone

Tornando alla viabilità, Tombolini ha spiegato che «in centro rimane la stessa linea delle chiusure in via Verdi in prossimità dei weekend a partire dalle ore 19 nei giorni prefestivi e per tutta la giornata festiva, si vedrà in occasione dei festeggiamenti per la festa del patrono per eventuali chiusure in occasione delle manifestazioni». Di recente sono anche partiti i lavori per il rifacimento e il riammodernamento della segnaletica in vista della stagione estiva che riguardano tutta la città e per le vie più trafficate «abbiamo anche pensato alla segnaletica orizzontale nei pressi di bar Mirò - ha aggiunto - per regolamentare i parcheggi, cosa che in prospettiva faremo in altre zone come quella dietro piazza Gaslini. Ultimata la segnaletica a terra in viale dei Pini, dove è già operativa con la nuova corsia di collegamento per bici e pedoni, essendoci lo spazio adeguato».

L’estate

Si pensa anche al lungomare, visto che si apre la stagione più bella e viva per la città ma anche la più impegnativa per gli addetti ai lavori: arriva l'esigenza di iniziare a prevedere le chiusure del tratto di lungomare che con l'aumento delle temperature è invaso da pedoni e bici. «Ancora non ci sono state chiusure definitive - ha anticipato Tombolini - per intere giornate ma in parte qualcosa è stato fatto, come nello scorso weekend, durante le ore calde della domenica quando c'è stato un intenso passeggio soprattutto nel tratto centrale, a partire da Bambinopoli, tanto da chiudere il tratto che si prestava ad essere completamente pedonale. Con le chiusure al traffico sul lungomare entreremo nel vivo da maggio e durante i fine settimana nelle ore calde».