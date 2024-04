PORTO SAN GIORGIO - Programma sfalci dell'erba in città, si sta completando il primo step. Procedono anche i lavori in corso sul lungomare, a breve partirà la pavimentazione. Il programma degli sfalci era già stato indicato sui social come una sorta di tabella di marcia, prevedeva dal 2 al 6 aprile interventi su viale Cavallotti, Pian della Noce, via della Resistenza, via Croce, via Marche e piazza Mentana. Al netto di qualche imprevisto, dettato dal meteo, si procede in quella direzione.

APPROFONDIMENTI LO SCHIANTO Porto San Giorgio, incidente in via XX Settembre: auto contro scooter, ferito un giovane studente

L’impegno

«Quest'anno - ricorda il vicesindaco Fabio Senzacqua - si è iniziato con gli sfalci dell'erba con largo anticipo, per via delle alte temperature e della primavera anticipata. In base a quello che era il nostro programma iniziale, stiamo completando quello che è stato il primo giro di tagli dell'erba in città che finirà verso metà aprile. Il secondo giro pensiamo di effettuarlo in vista della festa del patrono. Si è provveduto al taglio dell'erba nella stragrande maggioranza delle zone». Come da crono programma, si è provveduto al taglio dell'erba a Pian della Noce, a Santa Vittoria, mancava piazza Mentana che dovrebbe venire completata nella giornata di oggi. Tagli dell'erba anche in via Nazario Sauro, viale Cavallotti e nelle zone che insistono sulla Statale centro. «Per Pasqua tutte queste zone erano state fatte - aggiunge -: di certo queste temperature hanno inciso, poi c'è stata anche la pioggia ma siamo abbastanza soddisfatti dei risultati. Pensiamo di aver fatto un buon lavoro che stiamo completando. Servirà un po' più di pazienza per le zone dove non siamo ancora arrivati, come ad esempio via della Resistenza, Pineta Salvadori e via Marche. Dopodiché, il prossimo step saranno le scuole». Altri piccoli interventi di manutenzione, in fatto di strade e marciapiedi, piccole cose ma di utilità cittadina. Ad esempio, si è provveduto allo spostamento dei contatori presenti all'uscita del nuovo ponte che coprivano la visuale e che sono stati fatti interrare. Poi, alcuni interventi di manutenzione per i marciapiedi di via San Martino, dove mancavano gli scivoli per disabili che ora sono stati installati sui marciapiedi. «Abbiamo reso la città presentabile - dice ancora - in vista delle festività di Pasqua, compatibilmente col meteo. Quando si alterna la pioggia al sole e di nuovo alla pioggia, purtroppo qualche programma di deve variare».

L’altro intervento

Nel frattempo procedono spediti i lavori sul lungomare dove, dopo che è stata terminata la fase dei lavori ai sottoservizi, si stanno installando i cordoli. «Sul lungomare, siamo al montaggio del cordolo - conferma Senzacqua - come del resto era previsto. A seguire si passerà alla pavimentazione del nuovo tracciato. Stiamo facendo il massimo. Seguiamo i lavori da vicino, con la direzione dei lavori, con l'ufficio tecnico e il Rup quotidianamente. Seguiamo il tutto per far sì che vengano terminati i lavori e che il tratto venga riaperto nei tempi previsti. Contiamo infatti di riaprire per i primi di maggio. La ditta sta facendo molto bene e sta accelerando, lavorando sette giorni su sette, con la rotazione dei dipendenti da adesso fino alla fine dei lavori. Si farà in modo di rispettare il più possibile per riaprire ai primi di maggio».