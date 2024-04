MACERATA - Cantieri aperti, altri in dirittura d’arrivo in diverse strutture scolastiche del Maceratese. Gli edifici si rifanno il look, diventano più sicuri e, in alcuni casi, ampliano gli spazi. Ammontano a oltre 12,3 milioni i fondi messi a terra per gli interventi. Fondi che arrivano dal Pnrr e che, attraverso l’impegno della Provincia, permetteranno di consegnare alla popolazione scolastica edifici all’avanguardia e sicuri. Per quanto riguarda il capoluogo, sono in corso i lavori di adeguamento sismico al Liceo Artistico Cantalamessa del capoluogo (4,6 milioni, eseguiti dalla ditta Gm costruzioni Srl) che riguardano tutti e cinque i corpi di fabbrica che compongono il complesso scolastico. Sono stati ultimati quelli nella palestra e sono in corso i lavori sui corpi successivi.

Il termine

All’Ita Garibaldi gli interventi per la realizzazione di una nuova palestra per 1,2 milioni sono stati completati, manca solo il collaudo della struttura. A eseguire i lavori è stata la Rti, formata da Crucianelli Rest/edile Srl ed Eredi Paci Gerardo Srl. Sono state realizzate le fondazioni propedeutiche per costruire una nuova palestra anche a servizio dell’istituto Matteo Ricci. I lavori per un importo di 1.320.000 euro, sono stati aggiudicati alla ditta Edil Life Srl. Altri 53mila euro sono stati aggiudicati alla Gm Costruzioni per la riqualificazione delle aree all’aperto destinate alle attività sportive, sempre a servizio del Liceo Artistico Cantalamessa, mentre sono partiti i lavori di riqualificazione architettonica e funzionale della palestra del Liceo Classico Leopardi affidati alla Istal Gronde Costruzioni Srl.

Il nodo

Ma nel capoluogo resta ancora un nodo da sciogliere e sul quale la consigliera comunale, Stefania Monteverde, continua ad accendere i riflettori: sono gli spazi di Palazzo degli Studi dove attualmente è ospitata la sede succursale del Liceo Scientifico. «Ancora tutto tace - dice - dopo la mia mozione presentata in consiglio comunale a settembre scorso con cui ho chiesto di destinare l'intero edificio di Palazzo degli studi agli studenti della sede succursale del liceo, e a cui rispose il sindaco, nonché presidente della Provincia, Sandro Parcaroli. È evidente l’insufficienza degli attuali spazi in un solo piano per oltre 500 persone, mentre al primo piano negli stessi metri quadri ci sono gli ufficiali provinciali con solo 70 impiegati. Anche alcune aule sono troppo piccole per classi che ormai sono anche di 28/30 studenti, mancano spazi adeguati per i laboratori e per l’organizzazione didattica. Occorre dare priorità alla scuola, che in pieno centro storico è anche una risorsa. Visto che la Provincia può contare su molti contenitori vuoti dove poter trasferire i pochi uffici collocati ai primi piani, può mettere a disposizione della scuola tutto il Palazzo degli Studi, nato cento anni fa proprio per le scuole, in attesa di vedere in futuro una sede unica per il liceo scientifico che oggi è in crescita e conta oltre mille studenti. Avevo chiesto il trasferimento fin da subito, ma su questo fronte ancora tutto tace. Ci auguriamo una soluzione adeguata per settembre prossimo».

L’ampliamento

Da Macerata a Civitanova dove invece sono in corso i lavori per l’ampliamento del Liceo Da Vinci (2.647.488 euro) aggiudicati alla ditta Gm Costruzioni. Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo fabbricato in cui saranno distribuite dieci aule su due piani, oltre a un locale adibito a ripostiglio e servizi igienici. Interventi anche nella città leopardiana dove sono in corso i lavori di ampliamento all’Iis Mattei (1.210.000 euro). I lavori sono stati aggiudicati alla ditta Simo Costruzioni Srl e, al momento, sono stati completati il cappotto esterno e tutte le finiture e si è passati alla realizzazione degli impianti interni. Sempre all’istituto Mattei di Recanati partiranno a breve i lavori di realizzazione di una nuova palestra (1,2 milioni), aggiudicati al Consorzio Artigiani Romagnolo società cooperativa. Al liceo Leopardi, infine, la ditta Fm Edilizia ha quasi ultimato i lavori di riqualificazione delle aree all’aperto destinate alle attività sportive (112.500 euro).