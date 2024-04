FERMO - Nuovi fondi per la città. Fermo ha partecipato all’avviso pubblico Iti Urbani sulle Strategie territoriali per lo sviluppo sostenibile e integrato delle aree urbane ed è stata individuata come capofila di un’area urbana, composta anche da Comuni vicini, con un maxi stanziamento da 5 milioni e 600mila euro per interventi di riqualificazione, recupero, adeguamento, rigenerazione e rifunzionalizzazione di spazi, aree e luoghi pubblici per la promozione sociale, culturale e turistica, la mobilità sostenibile e l’inclusione.

I particolari

Nel progetto, chiamato “Soft-blue fermano. Un mare di attrattori per un waterfront comune”, scelte 5 macroaree, che vanno, solo per fare alcuni esempi, dalla riqualificazione del Girfalco al completamento della ciclovia Ete Vivo (da Calderaro a Fonte Fallera), dalla rinaturalizzazione dell’area naturalistica di Marina Palmense al completamento del teatro della contemporaneità dell’ex Conceria, dal waterfront di Casabianca alla riqualificazione del piano terra di Palazzo Priori. Con la partecipazione a questo secondo bando Iti Urbani, a seguito anche di una campagna di ascolto con circa 300 stakeholder e in collaborazione con Nomisma, la città si garantirà altri importanti interventi su infrastrutture e servizi dopo l’ok ai primi interventi, fra cui quello in corso all’ex mercato coperto per Fermotech. «Un’altra grande possibilità per la città - commenta il sindaco Paolo Calcinaro - e un altro intervento che cambierà nei prossimi anni il volto di importanti nodi di Fermo. Gli assi più forti sono, solo per fare alcuni esempi, il rifacimento e la riqualificazione del Parco del Girfalco, con 1,2 milioni; dapprima il parco giochi, poi verrà rinnovato tutto il resto; stesso importo per la riqualificazione dell’entrata di Casabianca, tratto martoriato dalle radici degli alberi. Inoltre si procederà, in considerazione degli importanti numeri che stiamo avendo in termini di ingressi e presenze ai musei, con un adeguamento del piano terra di Palazzo dei Priori per renderlo ancor più museale. Verrà completata la ciclovia da via Respighi fino al polo scolastico e avremo anche la possibilità di finanziare, senza ricorrere al bilancio comunale, una serie di eventi culturali, turistici e sportivi».

Le prospettive

«Le opere pubbliche sono sempre più connesse e inglobate in progettualità di politiche comunitarie e questo avviso pubblico ne è un’ulteriore dimostrazione - dice a sua volta l’assessore Ingrid Luciani -. A differenza dagli Iti Urbani 2020-2024 con cui ci si è occupati della formazione, dell’innovazione e del lavoro, questa nuova progettualità riguarderà interventi e servizi distribuiti sul territorio per migliorare la qualità della vita, la vivibilità e l’accoglienza». Interventi accolti con soddisfazione anche dall’assessore Annalisa Cerretani: ci saranno molti aiuti per sostenere il turismo.