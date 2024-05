Fermato dalla Polizia, giovane nordafricano reagisce e spacca il vetro di una Volante

FERMO - Momenti di tensione ieri sera intorno alle 20 a Lido Tre Archi quando un giovane nordafricano, fermato per un controllo, si è scagliato contro i poliziotti mandando in frantumi anche il vetro di una Volante. Il tutto è accaduto verso le 20 durante un controllo svolto da Polizia insieme alla Guardia di Finanza. La Polizia di Stato, infatti, ha identificato alcuni giovani di origini nordafricane quando, all’improvviso, uno di questi si è scagliato contro un poliziotto. Nel giro di poco tempo il giovane è stato bloccato ma in quei pochi secondi di follia, è stato mandato in frantumi anche il vetro di una Volante.