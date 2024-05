Fermo, girano con addosso coltelli e cacciaviti: denunciati due uomini e una donna

FERMO - I carabinieri di Fermo, nel corso dii una campagna di controlli, hanno denunciato per il reato di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere due uomini ed una donna, sopresi a spasso con addosso coltelli e cacciaviti.

A Pedaso, i militari della locale Stazione dei Carabinieri sono intervenuti presso la struttura turistica "Mirage" di Altidona dopo la segnalazione pervenuta al numero d'emergenza 112. La segnalazione riguardava la presenza di una persona in stato di alterazione psicofisica che arrecava disturbo agli avventori. Una volta giunti sul posto, i carabinieri hanno deferito in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria un cittadino romeno di 37 anni già noto alle forze dell'ordine per altri precedenti. L'uomo è stato deferito per i reati di porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere e minaccia a pubblico ufficiale. Durante il controllo, l'uomo ha assunto un comportamento ostile ed aggressivo verso gli operatori e ha proferito esplicite minacce, fino a quando non è stato bloccato. Successivamente, durante la perquisizione personale, l'uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico della lunghezza totale di 20 cm, che è stato sequestrato. A Fermo, i militari hanno denunciato un 35enne napoletano già noto alle forze dell'ordine per precedenti. L'uomo è stato deferito a seguito di un controllo dei militari, mentre si aggirava con fare sospetto presso i parcheggi del centro commerciale “Girasole” di Fermo. Durante la perquisizione personale e veicolare, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, che è stato sequestrato. Infine a Porto Sant'Elpidio, i carabinieri hanno denunciato una donna di 38 anni proveniente da Montecosaro, anch'essa pregiudicata.

La donna è stata trovata in possesso di un cacciavite e di un attrezzo da scasso in metallo durante un controllo notturno nel centro della città.