PORTO SAN GIORGIO Lungomare Gramsci, procedono i lavori. La ditta continua a lavorare e per questa settimana previsto il via alla pavimentazione. Tutto da decidere sulle tamerici. I lavori di riqualificazione del tratto sud del lungomare vanno avanti, dopo l'intervento più consistente e che ha preso più tempo relativo ai sottoservizi e al potenziamento delle tubature effettuato anche grazie alla società Ciip.

Il punto

Come ha spiegato, in più di un'occasione, il sindaco Valerio Vesprini, che detiene anche la delega ai Lavori pubblici, il protrarsi dell'intervento in merito ai sottoservizi ha consentito di approfittarne per un ammodernamento a tubature, fognature e lavori aggiuntivi in un'ottica di lungo periodo. Fino a che l'intervento di Ciip ed Enel non si è concluso, non si è potuto pensare ad altro. Solo in seguito, la ditta, ha via via impiegato un sempre maggior numero di operai, impegnati anche nei giorni di festa. Una volta ultimati i sottoservizi, hanno iniziato a lavorare ai cordoli e ai lavori propedeutici alla pavimentazione. Nessuna dichiarazione in merito alle tamerici, si sa solo che i lavori procedono in base al progetto, il quale prevedeva lo spostamento degli alberi. Poi la situazione è stata ribaltata dalla perizia della Regione che non ha dato un parere positivo sullo stato di salute delle piante. Il Comune ha incaricato il suo agronomo per una nuova perizia della quale ormai dovrebbe aver preso visione. La relazione sarebbe già stata inviata al direttore dei lavori. Da parte degli operatori balneari, sono stati sottolineati l’attenzione e l’impegno da parte sia della ditta che dell'amministrazione, al netto delle problematiche che si sono verificate soprattutto nella fase relativa ai sottoservizi.

Le tappe

Stando a quanto sostiene l'assessore all'Ambiente, Fabio Senzacqua, ora dovrebbe essere previsto l'arrivo delle betonelle e quindi dovrebbe partire la posa. «Da quello che sappiamo - spiega Senzacqua - dovrebbero partire con la pavimentazione. Dovrebbe esserci anche una seconda squadra che lavorerà al marciapiede ovest. Molto dipende dal meteo, ma i lavori stanno andando avanti spediti. Per la pavimentazione, dovrebbero metterci circa due settimane di tempo».

Le fasi

Una volta messe a terra le betonelle, «il marciapiede - conclude - dovrebbe essere ultimato e pronto per essere aperto: questo chiaramente solo dopo tutte le rifiniture del caso e l'asfaltatura, che sarà l'ultima cosa». Allo stato attuale dei lavori, questo primo intervento sul tratto sud, verrà ultimato con il mese di maggio, visto che l'accordo di massima con gli operatori balneari prevedeva la conclusione della prima fase prima dell'estate.