FERMO Vanno avanti i lavori all’ex mercato coperto, dove si sta predisponendo l’allestimento del centro formativo che sarà gestito dalla Fondazione Its (nuove tecnologie per il made in Italy). Nei giorni scorsi un nuovo incontro per fare un sopralluogo alla presenza del sindaco Paolo Calcinaro e dei tecnici dell’Its. «Stanno lavorando alacremente – spiega il sindaco – li ringrazio per questo. Per completare il piano ci vorrà almeno un altro mese, ma di sicuro per la fine dell’estate sarà tutto pronto».

APPROFONDIMENTI NODO INFRASTRUTTURE 2024: odissea sui binari. Roma si allontana, Marche sempre più isolate

L’ambiente

L’ambiente in questione è quello al primo piano, grande circa 800 metri quadrati, con un grande ledwall. Un sistema di proiezione e amplificazione garantirà la possibilità di ospitare eventi pubblici con circa 200 persone, anche 220, e di poter organizzare seminari, conferenze, mostre. Ci sarà uno spazio dedicato alla cucina, attrezzato come una industriale, e della gestione del piano è incaricata l’Its. Lo scorso anno la fondazione partecipò al bando, con una proposta, poi successivamente ammessa e accolta, che tra l’offerta formativa nell’edificio prevede la realizzazione di corsi di studio, laboratori, progetti, tarati su quelli che sono i reali bisogni delle imprese. Si formeranno quindi giovani che si caratterizzeranno per una forte specializzazione in quelli che sono i settori più carenti dei personale specializzato, dove la formazione è di livello superiore post diploma. Il che, tradotto in parole povere, significa avere la possibilità di un futuro nel mondo del lavoro.

I settori

Nel territorio ovviamente e nei settori tra produttivi e logistici, calzaturieri, tecnologici e food. Unito alle attività di conferenze, il piano nobile sarà uno spazio pubblico vivibile e funzionale. La fondazione Its è specializzata infatti nella formazione post-diploma, che riesce a dare ai giovani una preparazione rilevante anche a livello internazionale. Al piano terra dell’edificio dell’ex mercato coperto dovranno finire ambienti funzionali all’attività didattica, come ad esempio sale docenti o riunioni, biblioteca, aule didattiche, laboratori, e nella parte più a ovest ospiterà, invece, il Fermo Tech, che interagirà e collaborerà con la parte più formativa. Nel seminterrato, invece, andranno uffici, a disposizione dei giovani per avviare un’impresa, o altri uffici dell’Its, o ancora sportelli e servizi al pubblico. Prima però ci sono i lavori da completare, il cantiere da smantellare e le recinzioni da togliere, e per questo ci vorrà ancora un po’. «Un altro anno», annuncia il sindaco che però assicura che il cantiere, nella zona parcheggio, sarà il meno impattante possibile. Già da tempo le transenne rosse hanno lasciato spazio a più stalli per la sosta, subito dopo l’accesso all’area parcheggio. Mentre sono ormai funzionanti da tempo gli ascensori che collegano piazzale Carducci (i parcheggi) con piazzale Azzolino

. E, tolte le impalcature, già si vede l’aspetto che avrà il palazzo, almeno per l’area delle scale, dal lato est: no ringhiere, ma parte in muratura e parte in materiale trasparente, per favorire la vista panoramica in direzione mare durante la salita e la discesa delle scale. Un progetto importante, quello del mercato coperto, che punta a rilanciare il centro non solo con la cultura e che potrà dare, indubbiamente uno slancio importante per attrarre i giovani che frequenteranno le scuole post diploma. Di livello professionale all’ex mercato coperto, si diceva, di livello universitario ad appena poche centinaia di metri di distanza da piazzale Azzolino e poche decine di metri di distanza da piazza del Popolo. All’ex collegio Fontevecchia, infatti, come ricordato ancora alcuni giorni fa dal sindaco Calcinaro, sarà ospitata la laurea in Scienze Infermieristiche.