PORTO SAN GIORGIO Allarme nella notte fra sabato e domenica per una rissa fra giovani, tensioni nella zona del lungomare e all'altezza di piazza Bambinopoli. Ma gli episodi si sono susseguiti anche in altre aree con la mobilitazione di soccorritori e forze dell’ordine.

L’orario

Tre, in particolare, le chiamate che si sono susseguite dalle 3.30 in poi al numero unico delle emergenze per un totale di almeno quattro risse. L'episodio più grave proprio alle 3.30, quando un giovane ha utilizzato lo spray urticante spruzzandolo contro un gruppo di ragazzi, dando il via a una rissa sul lungomare centro, dove sono volate bottigliate e sedie che i protagonisti hanno preso dai locali della zona. La zuffa, in particolare, all’interno di uno stabilimento balneare: qui i contendenti hanno iniziato a lanciarsi le sedie di plastica sotto gli occhi attoniti dei giovani ancora presenti che si trovavano a spasso dopo la notte nei locali della zona. Sul posto carabinieri, polizia e guardia di finanza, più i mezzi inviati dal 118, in particolare la Croce Azzurra. Alcuni giovani sono stati identificati, ancora in corso le indagini su quanto avvenuto nella notte, visto che altri sono riusciti a fuggire prima dell'arrivo delle divise. Ma chi sono i protagonisti? Fra gli episodi che hanno scatenato la furia dei giovani, ci sarebbe anche il furto di un telefonino all’interno di un locale della città. Alla richiesta della restituzione, è scoccata la prima scintilla, con il successivo lancio di sedie e bottiglie.

APPROFONDIMENTI LA RISSA Porto San Giorgio, rissa in piazza Bambinopoli tra giovani nella notte con spray urticante e bottigliate (immagini violente)

Gli autori

Si parla della presenza massiccia di giovani provenienti anche dai centri vicini, fra cui paesi dell’entroterra fermano e maceratese. Sicuramente in tanti erano ubriachi. Si tratta di ragazzi molto giovani, dai 16 fino ai 21-22 anni. Negli anni scorsi spesso si era acceso l'allarme per le risse notturne sul lungomare durante la bella stagione. Alcuni giovani sarebbero rimasti lievemente contusi. A mano a mano, però, la situazione è degenerata, e anche per gli inquirenti è risultato difficile ricostruire con esattezza quanto accaduto e collegare fra loro gli episodi. A volte, secondo alcune testimonianze, le violenze sono partite all’improvviso, senza un motivo apparente. La preoccupazione corre sui social, c’è chi chiama a raccolta la”vecchia guardia” per cercare di frenare i giovani violenti, mentre i video girati durante le zuffe, in particolare quella all’interno dello chalet di cui riportiamo alcuni frame, diventano virali. Visto che l’estate non è nemmeno iniziata e che quello terminato ieri è stato il primo weekend di caldo vero, i timori non mancano.

L’operazione

Già nei giorni scorsi i carabinieri avevano concluso una maxi operazione di controllo in città, dove erano stati individuati alcuni punti a rischio, fra cui lo stesso lungomare e la zona accanto alla stazione ferroviaria. Fra le emergenze quella dello spaccio di droga, spesso gestito da ragazzi che si rifanno a clan molto organizzati.