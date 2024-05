PORTO SAN GIORGIO Maxi giro di truffe scovato dai carabinieri. A Porto San Giorgio, due persone, un laziale di 50 anni e una colombiana di 42, sono stati deferiti per un raggiro in concorso. I due si sono fatti passare per dipendenti dell'Inps e hanno chiesto un rimborso per la regolarizzazione di una pratica, riuscendo a farsi accreditare 1.250 euro su carte PostePay intestate a loro. Sempre a Porto San Giorgio, una palermitana di 51 anni è stata deferita ancora per il reato di truffa. La donna si era mostrata interessata all'acquisto di una barca in vendita sul sito Subito.it e, fornendo indicazioni telefoniche è riuscita a imbrogliare la vittima e invece di pagare l’imbarcazione, con vari raggiri si è fatta accreditare mille euro su una PostePay a lei intestata. Infine, a Pedaso, nei guai un campano di 49 anni. L'uomo si è spacciato per un operatore telefonico dell'istituto di assicurazioni Prima.it e ha fornito istruzioni per attivare una polizza assicurativa Rca, riuscendo a farsi accreditare 450 euro una carta a lui intestata. I carabinieri, dopo aver svolto approfonditi accertamenti e raccolto utili elementi, hanno deferito i responsabili alla competente autorità giudiziaria che dovrà ora valutare le prove raccolte. Si ricorda a tutti di essere cauti e non fornire mai dati personali o sensibili a sconosciuti, per evitare di cadere vittime di truffe simili.