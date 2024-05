MACERATA Via dei Velini-Villa Potenza, passi avanti del cantiere per l’intervento di riqualificazione della viabilità di collegamento con la frazione, un’opera che vale 3 milioni e 800 mila euro. La prima fase di lavorazioni è stata ultimata dall’impresa romana che si è aggiudicata l’appalto: nella parte a scendere di via dei Velini verso la frazione, nel tratto più vicino al borgo Peranzoni, è stata completata la prima parte dell’apposizione della palificata che dovrà ora consolidarsi per poter poi passare alle lavorazioni successive. Che interesserà la posa del cordolo a sostegno dei pali che sono stati innestati perché più avanti dovrà essere realizzato il muro di contenimento il che comporterà lo sbancamento del terreno per consentire l’allargamento della sede stradale, evitando che il terrapieno continui a spingere danneggiando così la strada.

Il lavoro

Questo lavoro è soprattutto mirato ad intervenire sul dissesto idrogeologico di cui questa arteria soffre da anni. «Le fasi successive –sottolinea l’assessore ai Lavori pubblici, Andrea Marchiori- delle lavorazioni saranno a salire verso Montanello nella parte destra dove verranno costruite due diverse palificate, per circa un centinaio di pali, che serviranno sia per la costruzione della banchina di sosta degli autobus che oggi non c’è, e poi il contenimento di un altro tratto in dissesto idrogeologico che si trova nel tratto a salire verso Macerata. Questi ultimi lavori, essendo abbastanza impattanti e vicini al ciglio della strada, da effettuare utilizzando una trivella in sede stradale per motivi di sicurezza, per questi sarà necessario chiudere completamente la strada spostando completamente il traffico su via Ghino Valenti. Interventi che faremo però a giugno inoltrato una volta chiuse le scuole e passato il pellegrinaggio a piedi Macerata-Loreto».

Il progetto

Il progetto complessivo interessa il tratto che va dall’incrocio di Montanello a Villa Potenza e riguarda opere di ampliamento della carreggiata, illuminazione pubblica, banchine di fermata dei bus e attraversamenti pedonali in completa sicurezza, consolidamento dei terreni in generale con opere di contenimento sulle scarpate dove c’è dissesto idrogeologico, infine rifacimento dell’asfaltatura. La nuova illuminazione, oggi non esistente, migliorerà la sicurezza pure per il traffico veicolare in una strada con forte pendenza e curve.

Per questo intervento ci sono a disposizione parte dei fondi legati alla ricostruzione post bellica e parte di finanziamenti ministeriali recuperati dall’amministrazione comunale per questo progetto che sostituisce quello legato alla terza corsia in salita nel tratto Villa Potenza-Montanello previsto dalla precedente amministrazione di centrosinistra e che invece è stato mandato in soffitta dal sindaco Sandro Parcaroli e dalla sua giunta che ha virato su questo intervento alternativo. Peraltro via dei Velini, che oggi è una strada ad altissima densità di traffico in entrata e uscita dal capoluogo, è destinata a diventare in futuro una strada urbana grazie alla realizzazione della bretella di collegamento Montanello-Villa Potenza su cui si riverserà il traffico pesante in entrata e uscita dal capoluogo. Una svolta importante e attesa per questa arteria che sicuramente cambierà volto in futuro grazie agli interventi e ai cambiamenti sulla viabilità in arrivo.