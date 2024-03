PORTO SAN GIORGIO Lungomare, polemica sui lavori ma la fase più complessa è superata. Come ha fatto notare il vice sindaco Fabio Senzacqua, la ditta «lavora anche di domenica così da rispettare i tempi». Si attendono novità per le tamerici, il sindaco la settimana scorsa ha dichiarato che attendevano per questa settimana l'arrivo della controperizia da parte dell'agronomo da loro incaricato, dopodiché la maggioranza tirerà le somme. Il primo cittadino ha anche detto un'altra cosa che «lasciare le Tamerici lì dove si trovano ora, non è mai stata un'ipotesi da loro presa in considerazione».

Le polemiche

Dopo le polemiche in città, il vice sindaco, Fabio Senzacqua ha chiarito le cose, dopo aver postato una foto, sul suo profilo social nella quale gli operai erano intenti a lavorare anche il giorno della domenica delle Palme. «Per il lungomare -ha spiegato il vice Fabio Senzacqua- è stata fatta una gara d'appalto. Da tre settimane lavorano anche il sabato e la domenica. Questo perché una volta che i lavori erano partiti, la ditta ha dovuto attendere l'intervento ai sottoservizi. La Ciip è stata di riferimento per il rifacimento di tutta la fognatura nuova e contemporaneamente ha anche accettato di fare linee aggiuntive e sottoservizi in più non previsti. Tutti interventi concordati e da fare al momento della demolizione, per evitare di dover rompere in futuro. Questo è stato possibile, grazie agli ottimi rapporti intercorsi con la società Ciip che ha accettato di rifare la linea nuova della fognatura». Dunque, in alcune fasi di lavoro, non c'è stata la possibilità di accelerare sia perché la Ciip doveva realizzare il progetto e il computo metrico e accettare i lavori da fare, sia perché si attendeva anche per allacci aggiuntivi per la luce. Ha spiegato Senzacqua: «La fine dei lavori è prevista per il 30 aprile. La ditta ha lavorato con meno persone all'inizio, in attesa dei sottoservizi da parte della Ciip, mentre ora sta accelerando adesso che i sottoservizi sono stati completamente finiti». Ancora: «Le fasi successive saranno certamente più veloci. Nel frattempo, sono arrivati anche i pareri della Soprintendenza relativamente alla scelta dei colori della pavimentazione. Le problematiche riscontrate inizialmente, hanno fatto procedere un po' più lentamente ma da qui in poi, dovrebbe essere tutto più spedito ma -ha concluso Senzacqua- non ci saranno costi aggiuntivi per il comune».