PORTO RECANATI - «Proseguono a pieno ritmo i lavori per la realizzazione del nuovo asilo comunale da parte della ditta “Belli Srl” di Roma. L’opera pubblica, che la città aspetta da tempo, è in gran parte finanziata con i fondi del Pnrr». A sottolineare l’importanza dell’intervento è il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini. Il cantiere in via Argentina era stato avviato alla fine dello scorso febbraio.

La situazione

«Per la nostra città si tratterà di una struttura di fondamentale importanza, che finalmente le consentirà di dotarsi di uno strumento di welfare che potrà essere di aiuto alle giovani coppie che vivono nel nostro territorio - ha sottolineato Michelini -. I lavori sono stati affidati all’impresa esecutrice “Belli Srl” di Roma e prevedono una tempistica di realizzazione di circa 450 giorni. L’asilo nido va a colmare un’esigenza molto sentita dalla popolazione e ci consente di adeguare la città agli standard europei sull’offerta educativa della prima infanzia». Ma sul finanziamento dell’opera è polemica. Il gruppo consiliare di opposizione Centrodestra Unito, rappresentato da Rosalba Ubaldi e Angelica Sabbbatini, non risparmia critiche: «Il sindaco Michelini dichiara che “l’opera pubblica è in gran parte finanziata con i fondi del Pnrr”. Ma quale gran parte. L’asilo nido è finanziato per circa 700mila euro dal Pnrr e per oltre 800mila dai cittadini portorecanatesi. I quali, in futuro, continueranno a finanziare tutti i costi di gestione e la compartecipazione delle rette per le famiglie che ne avranno diritto».