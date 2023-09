Bambino di 22 mesi muore soffocato mangiando un pezzo di pane per merenda all'asilo nido: «Ha pianto prima di morire»

Un bambino di quasi due anni è morto dopo essersi soffocato con un pezzo di pane all'olio che aveva appena finito di mangiare all'asilo nido durante l'intervallo per la merenda. La prolungata mancanza di ossigeno al cervello ha avuto conseguenze letali per il piccolo di cui è stata dichiarata la morte cerebrale. La tragedia è avvenuta in Spagna, all'ospedale La Fe di Valencia, i genitori hanno deciso di donare gli organi per aiutare altri bambini.

Bambino di 22 mesi soffoca all'asilo



La vicenda risale allo scorso lunedì pomeriggio.

La Cicu (la Croce Rossa locale) ha ricevuto la richiesta d'intervento intorno alle 16.15. Gli operatori del nido hanno cercato di rianimare il bambino e lo hanno messo in posizione laterale di sicurezza, mentre espelleva alcune gocce di sangue dal naso e dalla bocca.

In un primo momento si è ritenuto che il piccolo si fosse morso il labbro mentre masticava, ma poi è stato subito notato il respiro affannoso.

Il bambino non è morto immediatamente. Dopo che gli operatori gli hanno bagnato fronte e la nuca, il piccolo ha reagito piangendo. Dopo lo sfogo, però, è rimasto privo di sensi, rigido e pallido. Un agente della polizia locale, esperto di primo soccorso, ha cercato di espellere il pezzo di cibo. Poco dopo, gli operatori sanitari hanno eseguito manovre avanzate di rianimazione cardiopolmonare sul minore per 20 minuti fino al recupero dei segni vitali e al trasferimento all'ospedale La Fe. La morte però è sopraggiunta dopo una breve agonia. Il piccolo ha riportato lesioni irreversibili al cervello a causa della mancanza di ossigeno.