ASCOLI - Famiglie al centro dell’attenzione, nel capoluogo piceno, tra novità sul fronte degli asili nido e sostegni economici in arrivo per nuclei familiari in difficoltà e con assistenti per persone non autosufficienti. Palazzo Arengo, infatti, oltre a modificare il regolamento per gli asili nido che consentirà di inserire anche bimbi con fragilità e a pianificare l’apertura di una quarta struttura in città, ha definito le graduatorie che consentiranno di erogare contributi a 32 famiglie in situazione di disagio che hanno presentato domanda per ottenere aiuti economici e ad altri 31 nuclei che hanno un caregiver familiare per l’assistenza a persone anziane o con

fragilità.

I riferimenti



Resta, dunque, un riferimento importante, in una fase ancora decisamente delicata per molti cittadini, la rete di protezione messa in campo dall’amministrazione comunale secondo la pianificazione messa a punto dal sindaco Fioravanti insieme all’assessore alle politiche sociali Brugni e all’Ambito sociale XXII. Dopo l’ampliamento degli orari di ingresso per cercare di andare incontro alle esigenze dei genitori che lavorano con bimbi piccoli, ora il potenziamento degli asili nidi comunali prosegue con la modifica al regolamento, approvata dal consiglio comunale, che prevede l’istituzionalizzazione dell’apertura delle strutture anche nei mesi di luglio e agosto, dopo le sperimentazioni finora avvenute, e anche la possibilità di inserire anche alcuni bambini fragili per disabilità o perché hanno una famiglia con problemi sociali. L’obiettivo, dunque, è quello di andare a migliorare ulteriormente il servizio, alla luce di 136 bambini ammissibili e di una corposa lista di attesa che hanno portato l’amministrazione comunale a pianificare la possibile apertura di un quarto asilo e individuare la relativa ubicazione.



Il nuovo asilo



Una nuova struttura che andrebbe ad integrare le tre già esistenti in centro (“Lo scarabocchio”), a Monticelli (“Lo scoiattolo”) e a Tofare (“Zerotre”). La revisione del regolamento, in tale contesto, arriva anche dall’ascolto delle famiglie e delle loro esigenze. Per definire, appunto, l’istituzionalizzazione delle aperture estive e l’inserimento ogni anno di nove bambini (uno per sezione) di bimbi con disabilità o, come detto, con famiglie con problemi sociali.



I contributi



Sul versante dei sostegni economici, invece, in questa fase l’Arengo ha sbloccato anche le graduatorie per erogare contributi a 63 famiglie. Di cui 32 hanno ottenuto un aiuto che varia da 100 fino a 500 euro, in base alla composizione familiare e altri parametri, attraverso il bando per il sostegno alle famiglie in situazioni di disagio. Mentre sono 31 i nuclei familiari che hanno ottenuto il sussidio previsto, sempre attraverso specifico bando dell’Arengo insieme all’Ambito sociale, per erogare a quei componenti della famiglie che, come caregiver, sono quotidianamente impegnate in attività di cura, aiuto e supporto a familiari con difficoltà di vario genere. Il sostegno economico erogato a ciascun caregiver è 1.200 euro.