SANT’ELPIDIO A MARE - «Due sole classi per 51 bambini, di cui tre fragili, bisogna agire subito». A lanciare l’allarme, sul sovraffollamento che si verificherà alla scuola infanzia di Castellano per l’anno 2024/25, è il Pd di Sant’Elpidio a Mare. La notizia arriva dalle liste di formazione del Miur e il centrosinistra cittadino intende mobilitarsi.

«Come Pd – nota la segretaria Loredana Marziali, insieme al gruppo consiliare - abbiamo condiviso le preoccupazioni delle famiglie, i dubbi sulla composizione di classi con un numero così elevato di bambini, nonché la presenza, nelle stesse, di bambini con disabilità. Non possiamo fare altro che invitare la scuola e il Comune ad interessarsi presso l’Ufficio scolastico regionale, come già efficacemente fatto dalle precedenti amministrazioni, per il bene dei piccoli». Il Pd elpidiense precisa anche che, «oltre ai tre bambini con disabilità, che necessitano chiaramente di maggiori attenzioni, si formeranno classi miste, che rappresentano di certo una bella opportunità di crescita, ma più gravose per le insegnanti, data la numerosità degli alunni in aula». In vista di un prossimo anno scolastico in cui sarebbe difficile seguire con attenzione i bimbi, visti i numeri a dir poco impegnativi, il centrosinistra cittadino invita a prendere di petto la situazione, prima che sia tardi. «Non possiamo come sempre stare ad attendere il verificarsi degli eventi; i bambini e le loro famiglie meritano il meglio, perché sono il principale investimento per il futuro che qualsiasi amministratore locale possa e debba fare».