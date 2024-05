FERMO Inseguimenti e sirene squarciano le notti sulla costa fermana, assaggi d’estate e movida, fine settimana sempre più caldi per le forze dell’ordine. Lungomare fermano pattugliato h24 nel weekend e, da un primo bilancio, emergono nuovi reati di resistenza a pubblico ufficiale. Fatti che si ripetono oramai con troppa frequenza, episodi con i quali le divise si trovano a fare i conti quasi a cadenza giornaliera oramai. A rischio non più solo l'incolumità dei residenti, ma anche quella di chi è in prima linea sulle strade per la sicurezza dei cittadini.

I blitz

In genere queste aggressioni avvengono durante i blitz antidroga e negli inseguimenti di soggetti in fuga. Capita quando agenti e militari si trovano a fronteggiare soggetti pericolosi, pregiudicati. Due episodi nel fine settimana collegano Porto Sant’Elpidio a Porto San Giorgio e due sono gli uomini denunciati per resistenza a pubblico ufficiale. Fatti che si sono verificati a stretto giro dopo l’aggressione ai poliziotti a Lido Tre Archi durante un blitz antidroga. Negli ultimi due casi è toccato ai Carabinieri fronteggiare due soggetti pericolosi. A Porto Sant’Elpidio un tunisino 20enne con precedenti, in giro con la moto Yamaha X-Max di proprietà di una 32enne portoelpidiense, ha tentato la fuga all’alt dei militari, è scappato zigzagando tra le auto in transito finché è stato bloccato nella zona industriale sud.

L’allarme

Il tunisino, oramai all’angolo, ha abbandonato la moto scappando a piedi. È emerso che guidava senza patente e, soprattutto, non poteva stare in giro a Porto Sant’Elpidio perché ha un divieto di avvicinamento risalente al 16 febbraio scorso, emesso dal Tribunale di Fermo. La moto è stata sequestrata. A Porto San Giorgio i carabinieri hanno denunciato all’autorità giudiziaria un napoletano 51enne, anche lui pregiudicato. E' stato fermato dai militari in viale Buozzi, camminava con il volto coperto da un casco integrale e all’alt, anziché fornire le generalità, ha minacciato i carabinieri. E' stato multato in quanto è vietato l’uso di caschi protettivi o qualunque altro mezzo che renda difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico.