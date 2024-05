AMANDOLA «Una iniziativa che conosciamo e merita il nostro supporto. È la qualità che fa bene al territorio». Sono le parole di Alberto Palma, presidente della Carifermo Spa, che introducono la presentazione della 15esima edizione delle Vele di San Ruffino. L’evento è alle porte. L’11 e il 12 maggio l’acqua del bacino gestito dal Consorzio di Bonifica, che si occupa di pulizia, sicurezza e manutenzione, sarà il cuore delle regate di piccole e preziose barche, guidate anche da giovanissimi skipper.

Al termine, un vincitore che viene abbinato a uno dei comuni partecipanti: Smerillo, Amandola, Santa Vittoria In Matenano, Monte San Martino e Montefalcone Appennino. Unione Montana dei Monti Azzurri e Comunità Montana dei Sibillini, Regione Marche, Comuni, Cna Fermo e tanti sponsor, ecco i partner di Stefano Castori, ideatore della manifestazione che rende il Lago di San Ruffino il cuore di due province per due giorni. «Maggio è un mese bellissimo ed è anche il momento in cui tornano le vele. Un evento che, rileggendo i comuni legati dal lago, ci ricorda l’unione necessaria e il potenziale di due province, Fermo e Macerata. Chi è sulla costa guarda alla montagna come una risorsa e viceversa, dobbiamo lavorare insieme, anche e soprattutto con le vele di San Ruffino» sottolinea Annalisa Cerretani, assessora al Turismo del comune di Fermo.

L’unione è da sempre il punto di forza di questo evento sportivo, diventato turistico e promozionale, che ha nella Regione Marche un partner istituzionale fondamentale. «Siete la sintesi di come si può capitalizzare un territorio, connettendo vari comparti: sport, cultura, con le visite ai monumenti principali, natura, con le escursioni, food con i prodotti tipici. Le Marche hanno un grande potenziale e grazie all’Atim stiamo facendo un grande lavoro di promozione, coordinando le tante attività che ogni territorio propone», prosegue il consigliere regionale Marco Marinangeli. Le Vele di San Ruffino uniscono pubblico e privato.

L’impegno

Il presidente della Cna di Fermo, Emiliano Tomassini, rappresenta per l’occasione anche la Camera di Commercio delle Marche: «Speriamo che questa manifestazione venga replicata, sia da volano per altri momenti che valorizzano le aree interne. Noi coinvolgiamo i piccoli imprenditori, i nostri artigiani, con mercatini di qualità. Ci siamo e ci saremo sempre». Monte San Martino è il comune che “possiede” il pezzo di lago in cui si trovano le attività ricettive e culinarie ed è la porta che si apre verso la provincia di Macerata: «Qui i campanili li abbiamo abbattuti. Siamo amici, oltre che amministratori e questo ci ha ampliato la visione territoriale. Il turista se va ad Amandola porta vantaggi a tutti, perché sono certo che arriverà anche da me o a Penna San Giovanni, per citare le due realtà più vicine al lago. Sono certo – sottolinea il sindaco Matteo Pompei - che il lato maceratese crescerà nella partecipazione, grazie all’Unione Montana».

Lo sport

Dietro la parte sportiva c’è Carlo Iommi, che rappresenta la Lega navale di Porto San Giorgio e ricorda il patrocinio della Federazione Italiana Vela. Partecipano la classe Optimist, che è quella per i giovani fino ai 14 anni, e Ilca, l’ex Laser, di cui fanno parte tre categorie, di cui una olimpionica. Sono attese quaranta imbarcazioni, come sempre da tutta Italia. In tanti alloggeranno nelle strutture ricettive delle due province. Si parte sabato pomeriggio alle 14.30 con le gare ufficiali. Domenica si torna in acqua dalle 12. Novità il venerdì pomeriggio con un allenamento, che di solito si fa in mare a Porto San Giorgio, sul lago in modo da poter preparare al meglio i ragazzi. Partecipano anche le imbarcazioni Open Skiff. Una novità, dal punto di vista extra sportivo, è l’estemporanea di pittura a bordo lago, le opere diventeranno poi una mostra.