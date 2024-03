PORTO RECANATI - Sono iniziati in questi giorni, in via Argentina, i lavori per la costruzione del nuovo asilo nido comunale finanziato in gran parte con i fondi del Pnrr. «Le ruspe - afferma il sindaco di Porto Recanati, Andrea Michelini - sono in azione per realizzare il piano di fondazione nel quale sarà edificata nei prossimi mesi l’opera pubblica. Inutile dire che per la nostra città si tratterà di una struttura di fondamentale importanza, che finalmente le consentirà di dotarsi di uno strumento di welfare che potrà essere di aiuto alle giovani coppie che vivono nel nostro territorio. I lavori sono stati affidati all’impresa esecutrice Belli Srl di Roma e prevedono una tempistica di realizzazione di circa 450 giorni».

L’opera è finanziata per circa 720mila euro dal Pnrr e per 412mila dal Comune: la giunta aveva individuato in un mutuo la risorsa per la copertura della quota aggiuntiva necessaria alla realizzazione dell’opera. La struttura sarà realizzata su progetto di uno staff tecnico dell’Agenzia del Demanio, guidato da Cristian Torretta, secondo i più alti standard di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, standard che interesseranno anche la fase di realizzazione. In corso d’opera, infatti, saranno garantite le direttive Dnsh introdotte con il Regolamento europeo 2020/852. Si tratta del principio del «non arrecare un danno significativo all’ambiente» che prevede, tra l’altro, l’uso di sola energia rinnovabile in cantiere, la prevenzione e riduzione di ogni possibile forma di inquinamento di acqua aria e suolo, l’uso di mezzi d’opera ibridi o euro 6.