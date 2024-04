SAN BENEDETTO Entro fine maggio verrà pubblicato il bando per la riqualificazione del tratto centrale del lungomare per poi poter iniziare i lavori ad ottobre. Stilata la tabella di marcia per quanto riguarda la passeggiata a mare.

In queste settimane l’ufficio tecnico comunale sta lavorando per rivedere il progetto a inserire nel bando di gara che dovrà andare ad assegnare il cantiere che sarà aperto una volta archiviata la stagione estiva.

Un bando resosi necessario dopo la revoca dei lavori che erano stati avviati dall’impresa Pamef Appalti srl che era arrivata fino all’ex camping precisamente via Orazio e si dovrà procedere fino a via Tedeschi. A questo punto si attende il nuovo bando al fine di individuare una impresa che possa portare avanti i lavori fino all’incrocio con il residence Las Vegas.

Un divorzio con la ditta appaltatrice che sicuramente ha dilazionato i tempi del restyling ma era ferma convinzione dell’amministrazione comunale cambiare la ditta non essendo rimasto soddisfatta dei lavori svolti.