SAN BENEDETTO Pini abbattuti lungo via Mare, e non solo: l’associazione ecologista “Questione Natura” va all’attacco con l’arma dell’amara ironia, istituendo il premio “Motosega d’Oro” ed assegnandolo all’amministrazione comunale. «Questo premio simbolico, seppur ironico nella sua denominazione - afferma il giovane presidente del gruppo: Roberto Cameli - intende porre l'attenzione su una questione seria e urgente che affligge la nostra amata città. Nel corso dell'ultimo anno, San Benedetto ha presumibilmente guadagnato una poco invidiabile posizione tra i primi comuni delle Marche per abbattimento di piante. Questo, unito al triste primato di essere la città più cementificata della regione, suscita inevitabilmente preoccupazione». Cameli e compagni stanno pensando alle modalità di consegna del “trofeo”. Possibile un blitz in municipio nei prossimi giorni. «La consegna di questo premio - prosegue il leader di “Questione Natura” - non è un atto di critica sterile, ma un invito a riconsiderare le politiche ambientali e a promuovere un dialogo aperto con la comunità. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale per costruire una città sostenibile e verde. Il nostro è un richiamo all'azione e alla responsabilità ambientale. Con questo premio, simboleggiato da una motosega d'oro, desideriamo lanciare un appello. Un appello a cambiare rotta, a riconsiderare le pratiche attuali e ad abbracciare una visione più sostenibile per il futuro».