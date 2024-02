MONTEFORTINO Il fronte contrario al prelievo di acqua dal fiume Tenna per alimentare il potabilizzatore vicino al lago di Gerosa non ha intenzione di mollare, anche se ormai la possibilità di bloccare il progetto sembra svanita. Uno degli accaniti contrari l’ex presidente dell’Ato 5 ed ex sindaco di Montefortino Lando Siliquini. Solleva osservazioni che vogliono dimostrare l’inutilità dell’opera.

I dubbi

«La Ciip ha dichiarato che le captazioni sul fiume Tenna avverranno solo se non saranno sufficienti quelle sul lago di Gerosa. Quindi sicuramente l’emergenza idrica scatterà a causa della siccità. Però il problema – dice Siliquini - è che con la mancanza di piogge per lunghi periodi e con il sicuro forte caldo estivo, anche la portata del fiume, come stiamo vedendo un po’ in questi giorni, sarà al di sotto della soglia minima, nella quale non sarà possibile prelevare acqua senza il rischio di un impoverimento gravoso del fiume. Sarebbe stato meglio, come avevo già proposto da tempo, spostare i prelievi sul lago di San Ruffino. Captazioni del genere si fanno negli invasi e non lungo le aste dei fiumi, specialmente piccoli come il Tenna». Ma il punto di prelievo individuato ora, sotto il Comune di Montefortino, è più vicino al potabilizzatore collocato vicino al lago di Gerosa, ovvero nella Valdaso, che dovrebbe essere alimentato. Un problema superabile per Siliquini. «Visto che ci sono così tanti soldi disponibili non credo che il costo per allungare le tubazioni di alcuni chilometri sarebbe stato esageratamente superiore». Da ricordare che la captazione sul Tenna rappresenterebbe la riserva della riserva, seconda dopo quella sul lago di Gerosa, in caso di estrema necessità. Per entrambi il limite massimo di prelievo sarà di 200 litri al secondo. «C’è il rischio che si spenda tanto denaro pubblico – conclude Siliquini – e poi magari non sarà così utile la struttura di captazione e relative tubature che dovranno superare tutta la parte collinare per raggiungere l’altra vallata». Ma se non sarà possibile attingere dal Tenna in caso di forte siccità per l’eccessivo dimagrimento delle acque, cosa potrebbe succedere?

La chiosa

«Presumo che vengano fatti più prelievi dal lago di Gerosa – afferma - e questo non credo che stia bene al sindaco di Comunanza, che sta puntando fortemente sul sito lacustre come punto di attrazione turistica. Comunque associazioni e le tante persone contrarie al prelievo sul Tenna vigileremo, e saremo pronti a fare denunce in caso di danni ambientali».