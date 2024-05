Investita da un'auto muore poco dopo in ospedale: dramma a Montegranaro

1 Minuto di Lettura

Venerdì 3 Maggio 2024, 20:00 Condividi Copia link





Email

WhatsApp

MONTEGRANARO - Investita in viale della Rimembranza, donna viene trasportata al Murri di Fermo ma proprio in ospedale muore. Si è concluso con una tragedia l’incidente stradale avvenuto questa mattina intorno alle 10 a Montegranaro. La donna di circa 70 anni è stata investita da un'auto lungo viale della Rimembranza. Sul posto sono così intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi del caso. La donna era stata trasportata all’ospedale Murri di Fermo. Le sue condizioni erano gravissime e poco dopo è deceduta.