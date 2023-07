Recanati, trovato morto in casa dal nipote: aveva lasciato un biglietto. Indagano i carabinieri

RECANATI Dramma a Recanati, un uomo di 75 anni è stato trovato senza vita nella propria abitazione. A dare l’allarme è stato il nipote.

Gesto volontario

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provato a rianimare l’anziano, ma per lui non c’è stato nulla da fare se non constatarne il decesso. Si sarebbe trattato di un gesto volontario: l’uomo ha lasciato anche un biglietto ai familiari. Sul posto i carabinieri per ricostruire quanto accaduto.