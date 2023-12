PORTO SAN GIORGIO - Non ha il biglietto, non vuole compralo ed è costretto a scendere: prende a sassate l'autobus, ma i carabinieri lo trovano e lo denunciano

I carabinieri della Stazione di Porto San Giorgio, al termine di indagini avviate a seguito della denuncia presentata dal presidente della società di trasporti "Steat" di Fermo, hanno denunciato a piede libero un cittadino tunisino di circa 20 anni, attualmente senza fissa dimora e con precedenti penali. L'episodio si è verificato l'estate scorsa, quando il giovane tunisino è stato sorpreso sull'autobus di linea Porto San Giorgio-Fermo senza biglietto. Si è opposto all'acquisto a bordo, costringendo il mezzo a una sosta forzata di oltre 45 minuti. Il controllore è poi riuscito con non poche difficoltà a farlo scendere dal mezzo. Prima di allontanarsi dal luogo, il giovane tunisino, insieme ad altri viaggiatori irregolari, al momento ignoti, ha lanciato sassi verso l'autobus, senza, per fortuna, provocare danni rilevanti. Il cittadino tunisino è stato denunciato per il reato di interruzione di pubblico servizio.